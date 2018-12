Sporting esmaga em Viseu

O Sporting goleou o Viseu 2001(8-3), mas a equipa verde e branca passou por calafrios nos primeiros 10 minutos. O Viseu chegou cedo ao 2-0 (com golos de Tiaguinho e Russo), antes de o tricampeão nacional fazer rapidamente a reviravolta, com dois golos do capitão João Matos (10’ e 18), dando início a um domínio avassalador. Um tiro certeiro de Pany Varela (18’) e golo de Tiaguinho na própria baliza (19’) foram suficientes para que o Sporting chegasse ao intervalo com um resultado bastante mais confortável (2-4).Na segunda parte, mais do mesmo. A equipa de Nuno Dias dilatou a vantagem com um ‘bis’ de Cavinato que, logo a seguir, viu Alex sair do banco e marcar o sétimo golo da equipa de Alvalade aos 35 minutos de jogo.Na parte final do encontro, o Sporting ainda teve gasolina suficiente para chegar ao 8-2, deixando assim o Viseu 2001 sem qualquer tipo de resposta. Contudo, a equipa da casa fez o 3-8 por intermédio de Nuças mesmo em cima do apito final. Com o triunfo sobre o Viseu 2001, o Sporting somou a sexta vitória consecutiva na Liga, consolidando o 2º lugar.