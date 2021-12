Sporting espera jogo“perigoso” esta noite

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um empate frente ao Ekaterinburg basta ao Sporting para seguir para a final four da UEFA Futsal Champions League mas o foco, garante João Matos, está apenas num resultado. "O ‘chip’ é sempre jogar para ganhar, não fôssemos nós os campeões da Europa. Queremos muito defender esse título", afirmou o capitão dos leões em declarações à Sporting TV, deixando elogios ao adversário: "Tem jogadores tecnicamente muito evoluídos, frios na decisão e experientes e muitos deles fazem parte da seleção da Rússia. É uma equipa de outro patamar em relação ao MNK Olmissum e ao Hovocubo e vai ser um jogo perigoso, no qual o empenho será fundamental. Vai ser muito difícil mas está ao alcance do Sporting."

A fechar, João Matos deixou uma certeza sobre a meta leonina nesta Liga dos Campeões: "Temos tudo para ganhá-la outra vez, é essa a nossa mentalidade!"