Sporting estuda hipótese de organizar a final-four da Liga dos Campeões de futsal no Porto

Miguel Albuquerque, diretor geral das modalidades do Sporting, está reunido com responsáveis da Câmara Municipal do Porto no sentido de avaliar a possibilidade de a Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota poder vir a ser palco da final-four da Liga dos Campeões de futsal.





O Sporting, detentor do troféu, está muito interessado em acolher a fase decisiva da prova, mas não pode fazê-lo no Meo Arena, em Lisboa, pois nessas datas (24 a 26 de abril de 2020) o espaço encontrar--se-á ocupado com outro evento.Recorde-se que a UEFA exige para a final-four um pavilhão tenha no mínimo 5 mil lugares.