Sporting fecha 2019 com triunfo na Taça de Portugal

No mesmo em dia que foi reconhecido pela UEFA como a melhor equipa europeia da década, o Sporting despediu-se dos jogos em 2019 da melhor forma, ao derrotar fora de casa o Candoso por 4-1. Numa partida em atraso da 12.ª jornada (apenas disputada nesta data devido aos problemas enfrentados pelo conjunto minhoto em novembro), os leões confirmaram o favoritismo e, com este triunfo, ficaram a apenas 1 ponto do líder Benfica, que comanda com 38.





Esta tarde, no Minho, a equipa lisboeta até entrou a perder (golo de Julinho, aos 14'), mas conseguiu a reação ainda na primeira metade e embalou para um triunfo seguro com golos de Cardinal (19' e 20'), Taynan (28') e Alex (29').