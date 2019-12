Sporting foi a melhor equipa europeia da década

Campeão europeu de futsal em 2018/19, o Sporting foi a equipa mais bem sucedida na década nas competições europeias (UEFA Futsal Cup e Champions League), segundo dados este domingo divulgados pelo organismo que rege o futebol europeia.





De acordo com a tabela da UEFA, os leões conseguiram na década que agora termina um total de 119 pontos, fruto de 38 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, ficando por curta margem à frente do Barcelona, equipa catalã que foi campeã em duas ocasiões mas que apenas conquistou 115 pontos. A fechar o pódio ficou o Kairat Almaty, com 109.No top-10 há ainda a destacar a presença do Benfica, no nono posto, com 61 pontos em seis participações, uma delas coroada com o título europeu, em 2009/10.