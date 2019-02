Sporting foi vencer ao terreno do Sp. Braga

O Sporting foi este domingo a casa do Sp. Braga vencer por 4-1, em partida a contar para a 20.ª jornada da Liga Sportzone.Leo abriu o marcador para os leões aos 5 minutos do encontro, com Alex Merlim a ampliar a vantagem logo no minuto seguinte. Dieguinho fez o terceiro, antes de Cássio reduzir para os bracarenses ao minuto 18. Na segunda parte o Diego Cavinato fechou o resultado em 4-1 para a equipa visitante.Com este triunfo, a formação leonina mantém-se no segundo lugar com 55 pontos, a dois do Benfica, depois de os encarnados terem derrotado, este sábado, o Belenenses por 3-1