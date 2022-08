Sporting garante vitória confortável sobre o Barcelona no arranque da Record International Masters Cup

O arranque da Record International Masters Cup, em Portimão, ficou marcado por uma vitória folgada do Sporting. Com o pavilhão bem composto para ver o melhor torneio de pré-temporada do Mundo de futsal, a equipa de Nuno Dias deu réplica e ao intervalo já vencia por 6-2.Cavinato (3’), Pany Varela (5’), Lozano (6’ e 17’ pen.), Erick Mendonça (8’), Esteban Guerrero (10’ e 11’) e Hugo Neves (13’) fizeram os golos no primeiro tempo.O capitão dos culés, Lozano, foi o único a inscrever o nome na lista de marcadores no segundo tempo, faturando aos 35 minutos para fixar o 6-3 final.