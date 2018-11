Sporting garante vitória na segunda parte

O Sporting venceu na receção ao Eléctrico por 6-3 em jogo da 10.ª jornada da Liga Sport Zone e somou a 7.ª vitória consecutiva para o campeonato.A primeira parte não foi fácil para os leões. Wendel abriu o marcador aos 4' para o emblema de Ponte de Sor, mas Cavinato empatou para o Sporting cinco minutos depois. Merlim fez a cambalhota no marcador aos 13, mas o jogo viria chegar empatado ao intervalo fruto de um golo de Marinho ao minuto 17.Na segunda parte, o Sporting conseguiu confirmar o favoritismo. Apesar do Eléctrico ter feito o 2-3 através de um auto-golo de Deo (21'), Pedro Cary (21'), Dieguinho (33') e Deo com dois golos aos 34', confirmaram a vitória do Sporting.Os leões seguem na segunda posição com 28 pontos, menos cinco que o líder Benfica. O Eléctrico é quarto com 17 pontos.