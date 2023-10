Sporting goleia Ayat e apura-se para a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal

O Sporting apurou-se esta quinta-feira para a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, ao vencer os cazaques do Ayat por 6-1, em jogo da segunda jornada do Grupo 1 da Ronda Principal A da competição.

Após o empate 2-2 com os ucranianos do HIT Kiev na primeira jornada, na quarta-feira, os leões impuseram-se de forma clara no segundo jogo em Omis, na Croácia, onde decorrem os encontros do grupo, e ao intervalo já venciam por 5-1.

Zicky Té, João Matos, ambos aos 10 minutos, Taynan, aos 12 e 19, e Merlim, aos 16, marcaram para os vice-campeões europeus no primeiro tempo, em que Valiullin reduziu para o Ayat, aos 13, de calcanhar.

Na segunda parte, Taynan assinou o terceiro tento na partida, aos 22 minutos, fixando um triunfo que permite ao conjunto orientado por Nuno Dias assegurar uma vaga na próxima ronda, apesar de ainda faltar um jogo por disputar.

Numa fase em que passam os três primeiros classificados de cada poule, o Sporting, que nas últimas sete épocas atingiu por seis vezes a final da competição e venceu-a em 2019 e 2021, soma quatro pontos, enquanto o Ayat é quarto e último, sem qualquer ponto em dois jogos, pelo que já não pode sequer igualar os verdes e brancos.

Os anfitriões do MNK Olmissum, com três pontos, e o HIT Kiev, com um, jogam hoje a partida da segunda jornada, sendo que, em caso de triunfo dos ucranianos, o Ayat ficará automaticamente afastado da próxima fase.

Os jogos da terceira e última jornada estão agendados para sábado, com o Sporting a defrontar o MNK Olmissum e o HIT Kiev a ter pela frente o Ayat.

Os três primeiros classificados de cada um dos quatro grupos da Ronda Principal A apuram-se para a Ronda de Elite, sendo acompanhados pelos quatro vencedores dos grupos da Ronda Principal B.