Sporting goleia Belenenses e azuis descem de divisão

Pela primeira vez desde a época 2012/13, o Belenenses vai jogar no segundo escalão do futsal português. Os azuis do Restelo precisavam de um autêntico milagre para sobreviverem mas o Sporting confirmou o poderio e condenou o emblema da Cruz de Cristo à descida, algo que se foi tornando inevitável à medida que a temporada avançava. Os leões nunca iriam tirar o pé do acelerador mas a verdade é que nem sequer tinham razões para tal, uma vez que precisavam de voltar ao comando da Liga Placard, posto que deixaram durante alguns minutos, depois da vitória do Benfica diante do Quinta dos Lombos.

Ainda assim, por estranho que pareça, o melhor em campo numa vitória leonina, por 4-1, foi... João Amaral. O guarda-redes do Belenenses, que até costuma ser o suplente de Gilberto Neto – que cumpriu castigo –, fez uma exibição extraordinária, contabilizando umas impressionantes 36 (!) defesas. Amaral parou quase tudo mas era impossível desenhar um resultado diferente.

Tudo começou com um golo de Pauleta, que desbloqueou o marcador a passe de Diogo Santos, num lance criado pelo jovem guarda-redes Bernardo Paçó. Aliás, os miúdos dos leões tiveram muito tempo de jogo e aproveitaram para se mostrar a Nuno Dias, mesmo que a exibição tenha ficado longe de ser brilhante. Mas é impossível não destacar, por exemplo, o 2-0, com Mamadu Turé a pedir a magia emprestada a Merlim para tirar um defesa da frente antes de finalizar.

Já na segunda parte, Telmo Sousa reduziu a distância e lançou a incerteza, enquanto Amaral continuava feito uma muralha na baliza. A questão é que as tentativas foram tantas que mais dois miúdos talentosos dissiparam as dúvidas: Tomás Paçó e Hugo Neves fecharam o jogo e condenaram o Belenenses.