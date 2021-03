Sporting goleia Burinhosa e segue invencível na Liga Placard

O Sporting bateu o Burinhosa por 8-1 e consolidou a liderança isolada da Liga Placard. Apesar de até ter visto o opositor adiantar-se no marcador, a formação leonina dominou por completo a partida e, mantendo a veia goleadora que a tem caracterizado esta temporada, acabou por cilindrar o adversário sem quaisquer dificuldades.

Os leões entraram à procura do golo e Rocha deu o primeiro aviso com um remate ao poste (2’). Todavia, foram surpreendidos dois minutos depois por um contra-ataque conduzido por Pimpolho, que rematou cruzado e inaugurou o marcador (4’). Na resposta, Pany Varela restabeleceu a igualdade, aproveitando uma atrapalhação na defensiva contrária (5’). A partir dessa altura, o domínio verde e branco tornou-se ainda mais claro e até ao descanso surgiram mais três pontapés certeiros, com o guarda-redes Guitta, sempre bastante adiantado no recinto, a bisar com remates de fora da área, já depois de o inevitável Merlim ter adiantado os leões no marcador.

Na segunda parte, a equipa orientada por Nuno Dias entrou num ritmo ainda mais elevado e o resultado foi-se avolumando com naturalidade. Obra de Tomás Paçó, Rocha, Hugo Neves e, claro, Alex Merlim, que fechou a goleada a assinar o merecido bis no Pavilhão João Rocha.

Com os três pontos no bolso, Nuno Dias era um treinador feliz. "Estivemos bem na forma como reagimos à desvantagem e, depois de chegarmos à frente do marcador, soubemos gerir o jogo de forma inteligente", comentou o técnico dos leões. Por seu turno, Nuno Veiga mostrou-se resignado. "O resultado diz o que se passou no jogo. Tentámos equilibrar a partida nalguns momentos, mas a realidade são os números", analisou o treinador dos visitantes.