Sporting goleia Candoso com domínio absoluto e marca lugar nas 'meias' da Taça de Portugal

O Sporting goleou esta quarta-feira o Candoso por 9-2, num encontro dos quartos de final da Taça de Portugal de futsal, disputado em Sines, onde exerceu domínio absoluto e marcou lugar nas meias-finais, frente ao Quinta dos Lombos.



Duas desatenções dos leões, que resultaram nos dois golos dos minhotos, não mancharam uma exibição fortíssima dos leões, que responderam da melhor forma ao desaire (6-5) sofrido na última jornada da Liga, na sexta-feira, precisamente frente ao adversário que vão encontrar na meia-final de quinta-feira.

Como lhe competia, o Sporting entrou a mandar no encontro e encostou os minhotos no último terço da quadra, ainda mesmo antes de começar a 'desenhar' a goleada por Esteban (05 minutos), oportuno, dentro da área, a empurrar para as redes na recarga a um remate de longe do guarda-redes Guitta.

Antes e depois, Cavinato revelou excesso de pontaria e acertou na trave (01) e no poste (13) de Sandro Barradas, mas Cardinal (16) deu expressão ao domínio dos 'verde e brancos', ao marcar de grande penalidade, a castigar uma falta cometida por Cigano sobre si mesmo.

Ainda antes do intervalo, o mesmo Cardinal, em contra-ataque, isolou-se num dos raros momentos em que os 'leões' apanharam os minhotos balanceados para a frente e, perante a recuperação defesa contrária, temporizou e esperou pela chegada de João Matos (20), que fechou o resultado ao intervalo em 3-0.

Na segunda parte, foram precisos apenas nove segundos para perceber que os 'leões' não pretendiam abrandar o ritmo, com João Matos a acertar, novamente, no poste da baliza adversária, antes de Pany Varela (24), num 'tiro' de longe, fazer o 4-0.

Já com Bernardo Paçó no lugar de Guitta, a ganhar minutos na baliza dos 'leões', o Candoso reduziu quando Amílcar Gomes (26) aproveitou uma desconcentração de Miguel Ângelo para roubar a bola ao ala 'leonino' e reduzir a desvantagem para 4-1.

Mas nem por isso os 'leões' se colocaram em sentido e, apesar da concentração do 'guardião' Sandro Barradas, que evitou um resultado ainda mais dilatado, o Sporting voltou a marcar, em duas reposições de bola na linha lateral, cobradas por Merlim, que resultaram nos golos de Erick Mendonça (29), com Cardinal na jogada estudada, e do próprio Cardinal (32).

O Candoso ainda voltou a reduzir por Vini (35), que se antecipou a Pany Varela, dentro da área, num canto batido por Cigano, mas Miguel Ângelo, logo na jogada de reposição de bola em jogo, combinou com Esteban e repôs a distância de cinco golos (7-2).

Mas Caio Ruiz (38), fez oitavo dos 'leões' após um canto cobrado por Pany Varela e assistido de calcanhar por João Matos e Cardinal (40) fechou a contagem com um toque de classe, a fazer a bola passar por cima da 'mancha' do guarda-redes contrário.

Com esta vitória, no penúltimo jogo do primeiro dia da final a oito da Taça de Portugal, que se disputa no Pavilhão Multiusos de Sines, o Sporting marcou encontro com o Quinta dos Lombos, que momentos antes derrotou os Leões de Porto Salvo por 4-2.

Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Sines.

Sporting-Candoso, 9-2.

Ao intervalo: 3-0.

Marcadores:

1-0, Esteban, 05 minutos.

2-0, Cardinal, 16 (grande penalidade).

3-0, João Matos, 20.

4-0, Pany Varela, 24.

4-1, Amílcar Gomes, 26.

5-1, Erick Mendonça, 29.

6-1, Cardinal, 32.

6-2, Vini, 35.

7-2, Miguel Ângelo, 36.

8-2, Caio Ruiz, 38.

9-2, Cardinal, 40.

Equipas:

- Sporting: Guitta, Erick Mendonça, João Matos, Cavinato e Merlim. Jogaram ainda: Bernardo Paço, Cardinal, Pauleta, Pany Varela, Caio Ruiz, Miguel Ângelo e Esteban.

Treinador: Nuno Dias.

- Candoso: Sandro Barradas, Fábio Miranda, Hélder Cristiano, Thales Feitosa e Julinho. Jogaram ainda: Ricardinho, Cigano, Pirica, Vini, Amílcar Gomes, Rui Pereira, Kiko, Francisco Mikus e João Vigário.

Treinador: Henrique Passos.

Árbitros: Bruno Araújo (AF Viana do Castelo) e Nuno Pereira (AF Coimbra).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pauleta (15), Julinho (30) e Esteban (35).

Assistência: cerca de 200 espetadores.