Sporting goleia em casa do Eléctrico

O Sporting ‘atropelou’ o Eléctrico em Ponte de Sor, com um triunfo categórico (7-2), construído ainda na primeira parte. Os leões mostraram as garras logo no arranque e aos 14 minutos já tinham marcado seis golos, um deles com a colaboração de Simi Saiotti. A equipa de Nuno Dias devolveu a oferta e Pany Varela (16’) fez um autogolo. Na segunda parte o jogo foi mais dividido e surgiu um golo para cada lado até final. Numa partida disputada à porta fechada, o Eléctrico nem se pode queixar de falta de apoio, pois 120 crianças com menos de 14 anos estiveram no pavilhão a apoiar a equipa.

Cavinato "é passado"

Nuno Dias comentou a rescisão de Cavinato, após acusar positivo num controlo antidoping. "Cavinato faz parte do passado. Ele explicou o que aconteceu, o Sporting emitiu um comunicado e, partir daí, é um tema fechado para nós. Estamos obviamente tristes, deu-nos muito nestes oito anos e por uma situação infeliz vai deixar-nos."

Providência cautelar

O Sporting avançou com nova providência cautelar para tentar suspender o castigo de 1 jogo à porta fechada no Pavilhão João Rocha, em virtude de incidentes no dérbi com o Benfica, a 21 de junho. O clube de Alvalade procura, desta forma, viabilizar a presença de público no próximo encontro em casa, com o Caxinas, no sábado.