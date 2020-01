Sporting goleia Futsal Azeméis e pressiona Benfica antes do dérbi

O Sporting foi este domingo ao reduto do Futsal Azeméis golear por 12-3 em partida da 16.ª jornada do campeonato nacional de futsal antes da receção ao Benfica, a 9 de fevereiro, para mais um dérbi da modalidade.





Os leões assumiram a dianteira do marcador logo aos 6 minutos por Cavinato e e a equipa de Nuno Dias não mais permitiu a reação à turma de Oliveira de Azeméis, aplicando toda a sua eficácia. No Pavilhão Dr. Salvador Machado os adeptos leoninos festejaram os golos de Cavinato (6’ e 9’), Pany Varela (6’, 19’ e 32’), Alex (11’), Zicki (15’ e 30’), Paulinjo (16’ p.b.), Taynan (21’), Gonçalo Portugal (21’) e Merlim (37’).Do lado da equipa da casa, Ruan Silvestre (9’) e Vigário (26’ e 32’) assinaram os tentos. O Futsal Azeméis permanece em zona de acesso ao play-off de apuramento de campeão, enquanto os leões assumem a liderança provisória, com dois pontos de vantagem sobre o Benfica, que este domingo recebe o Candoso a partir das 18h00.