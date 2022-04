Sporting goleia na receção ao Viseu 2001

O Sporting goleou este sábado na receção ao Viseu 2001, por 8-1, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga Placard de futsal, num encontro em que os leões viram Guitta ser expulso (22').

A equipa de Nuno Dias adiantou-se cedo no marcador (4') por Esteban, que bisou ao minuto 15, logo após Tomás Paçó fazer o 2-0 para os leões. Souza fez o golo de honra do viseenses ainda na primeira parte, ao minuto 19.

No segundo tempo, que ficou marcado pela expulsão do guarda-redes do Sporting, Merlim deu espetáculo com um hat-trick (24', 35' e 36'), com Pauleta (27') e Macedo (37') a fecharem as contas da goleada.

Com este triunfo, o Sporting mantém-se no topo da tabela classificativa, com 63 pontos, mais sete do que o Benfica, que é segundo colocado.