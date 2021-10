Sporting goleia Nun'Álvares por 4-0

Numa partida realizada à porta fechada no Pavilhão João Rocha, devido a castigo de dois jogos aplicado aos leões, e sem três jogadores que estiveram no Mundial – os campeões Pany Varela, infetado com Covid-19, e Zicky, além do brasileiro Guita – o Sporting bateu o Nun'Álvares por 4-0.





Os campeões nacionais controlaram o encontro de princípio a fim e, mesmo sem acelerar muito, triunfaram tranquilamente perante um adversário que apresentou sobretudo uma boa organização, evitando assim um desfecho mais pesado.Diego Cavinato (5' e 30'), Erick Mendonça (8') e Alex Merlim (40') marcaram os golos dos leões.