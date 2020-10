Sporting goleia Quinta dos Lombos (11-1)

Novo jogo, nova vitória do Sporting na Liga Placard. Desta vez, a vítima foi a frágil formação da Quinta dos Lombos que perdeu, em casa, por uns pesados 11-1 com a equipa leonina. Desde muito cedo que os comandados de Nuno Dias mostraram ao que vinham nesta curta viagem até Carcavelos, com um golo logo no primeiro minuto de jogo através do internacional português Pany Varela. O cerco à baliza de Paulo Pereira estava montado e foi com naturalidade que surgiu o segundo na partida por Erick Mendonça (4’) após passe de Cardinal.

O Sporting dominava por completo e usava a quadra em toda a sua largura para trocar a bola. Contudo, foi nessa situação que a equipa da casa reduziu o marcador, aproveitando um passe errado de Pauleta. Rúben Santos (9’) ganhou o ressalto a Guitta e encostou para o fundo das redes. O jogo parecia estar relançado, mas os leões rapidamente dilataram a vantagem por Cavinato (11’) e Pauleta (20’), que se redimiu do erro no golo adversário, colocando o Sporting a vencer por 4-1 ao intervalo.

No segundo tempo, a história da partida escreveu-se em tons de verde e branco, com Cavinato a fazer o 5-1. O capitão João Matos fez o sexto golo após uma bela assistência de Rocha, naquela que foi a melhor jogada de todo o encontro.

Na tentativa de minimizar o resultado, Jorge Monteiro apostou no guarda-redes avançado, mas acabou por abrir espaços para os jogadores leoninos, que aproveitaram para marcar mais golos e acentuar a diferença no resultado. O fixo Erick Mendonça assumiu-se como a figura da partida ao apontar um hat trick, beneficiando do 5x4 por parte do Quinta dos Lombos.

Merlim e Zicky apontaram os restantes golos do expressivo triunfo leonino, numa clara demonstração de força do conjunto orientado por Nuno Dias. No próximo domingo, o Sporting defronta o Fundão.

L.M.