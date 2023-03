Sporting goleia Sp. Braga e assume a liderança isolada da Liga Placard

O Sporting goleou este sábado o rival direto Sp. Braga na 17.ª jornada da fase regular da Liga Placard. Esta vitória permitiu aos leões assumir a liderança da competição com mais três pontos do que os arsenalistas.O encontro começou melhor para os arsenalistas que aos sete minutos viram Rúben Santos marcar o primeiro golo do jogo. A resposta leonina não tardou, com dois golos quase imediatos, de Tomás Paçó (9') e Sokolov (10'), deixando o Sporting na frente do marcador no regresso aos balneários.Na segunda parte, o Sporting assumiu o controlo do jogo. Erick Mendonça e Zicky Té (24' e 25') ampliaram a vantagem dos leões, tornando tudo mais fácil para a equipa comandada por Nuno Dias. O Sp. Braga ainda reagiu, por intermédio de Jean Gaúcho (29'), mas os leões não tiraram o pé do acelerador e ainda marcaram mais dois, por Miguel Ângelo (31') e Cavinato (40'), fixando o resultado final em 6-2.Este resultado faz o Sporting ultrapassar o Sp. Braga na tabela, assumindo a primeira classificação de forma isolada, com 44 pontos. Já os minhotos são agora segundos classificados, com 41, seguidos do Benfica com 38 (com menos um jogo).