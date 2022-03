Sporting goleia Sp. Braga e Benfica 'sofre' para bater Torreense

Sporting e Benfica somaram este sábado mais uma vitória na Liga Placard. Os leões, que até começaram em desvantagem, golearam o Sporting de Braga/AAUM por uns expressivos 8-1, na cidade dos Arcebispos. Os bracarenses adiantaram-se com um golo de Allan Guilherme, aos 8 minutos, mas viram os leões dar a volta ao marcador com uma recuperação de grande nível, graças aos tentos de Zicky Té (19' e 39'), Cardinal (24'), Diego Cavinato (26' e 27'), Miguel Ângelo (30'), Guitta (33') e Pany Varela (38').

Já as águias tiveram de suar para levar a melhor na receção ao Torreense, no Pavilhão Fidelidade. A formação de Torres Vedras abriu o marcador logo aos 4 minutos, por intermédio de Rafa Félix. As águias chegaram ao empate ainda na primeira parte, por Robinho (14'), mas o golo que confirmaria o triunfo encarnado só viria a surgir já nos instantes finais, por Tayebi (37'), que mantém assim o Benfica a sete pontos do líder Sporting (57).