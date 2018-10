Sporting goleia Sp. Braga em casa

O Sporting goleou o Sp. Braga por 6-1 no jogo inaugural da ronda 7. Os leões ao intervalo já venciam por 4-1, fruto de uma entrada avassaladora no jogo.Logo aos três minutos, Rocha abriu as hostilidades. Um minuto depois foi Léo que dilatou a vantagem com um remate forte. Aos 6', Dieguinho rematou forte, a bola bateu nos dois postes, ressaltou nas costas de Vítor Hugo e acabou por entrar. Os arsenalistas ainda reduziram por Cássio, mas já perto do intervalo Rocha fez o 4-1.A segunda parte começou com novo golo dos leões através de Dieguinho e, aos 32', Rocha completou o hat-trick fechando o resultado em 6-1.Com esta vitória, o Sporting regressa às vitórias depois do desaire frente ao Benfica. Os leões seguem na terceira posição com 13 pontos. Os minhotos estão na 10.ª posição com cinco.