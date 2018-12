Sporting inicia defesa da Taça de Portugal de futsal no pavilhão do Eléctrico

O Sporting vai iniciar a defesa do título da Taça de Portugal de futsal no pavilhão do Eléctrico, num jogo entre equipas do primeiro escalão, ditou o sorteio realizado hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras.Além do Eléctrico-Sporting, o sorteio da quarta eliminatória da prova determinou outro duelo entre equipas da liga principal, com o Viseu 2001 a receber o Quinta dos Lombos.O Benfica, recordista de títulos, em igualdade com o Sporting, ambos com seis troféus conquistados, visitará o pavilhão do São João, líder da Série B do segundo escalão.Com as regras do sorteio a ditarem que as equipas dos escalões inferiores tenham sempre a condição de visitado, o Mondicus vai ao recinto do Sassoeiros, da II Liga, e o Fundão jogará nas Vila das Aves, com o Desportivo, igualmente do segundo escalão.O único representante dos campeonatos distritais, o Domus Nostra, vai receber o Belenenses, enquanto o Fabril Barreiro, finalista vencido da última edição, já foi eliminado na segunda ronda.Os jogos da quarta eliminatória estão agendados para 26 de janeiro de 2019.