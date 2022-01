Sporting inicia defesa do título na Taça de Portugal de futsal ante o AMSAC

O Sporting, recordista de troféus e campeão em título, vai visitar o AMSAC, da segunda divisão, na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futsal, ditou o sorteio realizado hoje pela Federação Portuguesa de Futebol.

Os leões, oito vezes vencedores da competição, com os últimos três troféus de forma consecutiva, em 2019/20, 2018/19 e 2017/18, estreiam-se na edição deste ano, com as equipas do principal escalão a entrarem apenas nesta quarta ronda.

Na eliminatória, agendada para 12 de fevereiro, ficou também definido que o Benfica, sete vezes vencedor da Taça, recebe um adversário igualmente do segundo escalão, a formação do Lusitânia dos Açores.

- Programa da quarta eliminatória da Taça de Portugal:

Futsal Azeméis (L) - Vencedor Bairros (II)/Marítimo (II).

Fundão (L) - Modicus (L).

Eléctrico (L) - Nun'Álvares (L).

Sporting de Braga (L) - Torreense (L).

AMSAC (II) -- Sporting (L)

Vencedor Gaeirense (III)/Famalicão - Retaxo (II).

Farense (II) - Vencedor Amarense (II)/Burinhosa (II).

Biscoitos (III) - Vencedor São Mateus (D)/Amigos Cerva (III).

Sassoeiros (III) - Viseu 2001 (L).

Vencedor Barbarense (III)/Ossela (III) - Leões Porto Salvo (L).

Candoso/Natcal (L) - Estoril Praia (III).

Benfica (L) -- Lusitânia Açores (II).

Os Belenenses (II) - Portimonense (L).

Rio Ave (II) - Caxinas Poça Barca (II).

Nogueiró e Tenões (III) - Vencedor FC Barreirense (III)/Macedense (II).

São João Urgicentro Sanfil (III) - Quinta dos Lombos (L).