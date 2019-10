Sporting joga Champions de futsal na Rússia e Benfica integra grupo 'da morte'

O Sporting, detentor do troféu, vai disputar a Ronda de Elite da Liga dos Campeões na Rússia, enquanto o Benfica, campeão português, ficou integrado no grupo, em teoria, mais complicado.Os leões, que conquistaram a primeira edição da Liga dos Campeões - sucedeu à UEFA Futsal Cup -, ficaram no Grupo B, que se vai disputar em casa dos russos do Tyumen e no qual estão também os cazaques do Ayat e os croatas Novo Vrijeme.O Benfica, campeão da UEFA Futsal Cup em 2009/10, vai jogar o Grupo C, em casa do Kairat Almaty, vencedor em 2012/13 e 2014/15 e finalista na edição da Champions da última temporada.Também vão viajar para o Cazaquistão o El Pozo Múrcia, vice-campeão espanhol, e os italianos do Pesaro, semifinalista há quatro temporadas, tendo perdido com o Benfica no jogo de atribuição do terceiro lugar.A Ronda de Elite disputa-se de 19 a 24 de novembro, com o vencedor de cada um dos grupos a qualificar-se para a 'final four', a disputar no final de abril.KPRF (Rússia - anfitrião), Dobovec (Eslovénia), Mostar SG (Bósnia-Herzegovina), Halle-Gooik (Bélgica).Sporting (Portugal), Tyumen (Rússia - anfitrião), Ayat (Cazaquistão), Novo Vrijeme (Croácia).Benfica (Portugal), El Pozo Murcia (Espanha), Pesaro (Itália), Kairat Almaty (Cazaquistão - anfitrião).FC Barcelona (Espanha), Kherson (Ucrânia), Sparta Praga (República Checa), Stalitsa Minsk (Bielorrússia - anfitrião).