Sporting joga o primeiro ‘match point’ pelo tri

Hoje pode haver campeão! A Luz recebe o quarto dérbi da final da Liga Placard e o Benfica tem a missão de impedir que o Sporting festeje o título nacional pela terceira época seguida.

Nuno Dias é claro: não quer voltar a jogar no Pavilhão João Rocha esta temporada. "Os jogos são sempre diferentes e este é-o porque dá-nos uma possibilidade: a de sermos campeões já. Até por isso é diferente dos anteriores. Vamos fazer de tudo para terminar já a época. Ser campeões é o nosso grande objetivo imediato", atirou o técnico do Sporting, frisando um ponto em que os leões têm de melhorar: "Temos de saber sofrer, no sentido da luta e da superação, para não sofrer golos nos momentos em que o Benfica estiver por cima. Depois, nós vamos ter de ser eficazes na hora de finalizar."

Do outro lado da ‘barricada’, este encontro é de vida ou de morte, mas não é com essa mentalidade que Mário Silva quer que o Benfica entre em campo às 21h30. "O que eu tento passar sempre é que os jogos têm igual importância, independentemente do que conseguimos atingir com a vitória neste dérbi. Sabemos que a única equipa que pode ser campeã no próximo jogo é o Sporting. Mas não vivemos com essa responsabilidade nas costas. Nós queremos resolver este Campeonato no João Rocha", frisou o líder das águias.