Liga dos Campeões: Sporting-KPRF, em direto

Sporting desloca-se esta quinta-feira a Zadar, na Croácia, para defrontar a formação do KPRF em jogo a contar para os quartos-de-final da Liga dos Campeões de futsal. Os cinco iniciais, os momentos-chaves da partida e todas as reações no final do encontro para ver aqui, no Record.



Recorde-se que os leões são a única equipa portuguesa neste momento em prova, depois de o Benfica ter sido ontem eliminado pelo Barcelona, ao perder 2-6 com os catalães no prolongamento.

Ao Minuto há 13 min 19:48 Chega ao fim a primeira parte! Está terminada a primeira parte do encontro entre Sporting e KPRF, em Zadar, na Croácia. Os leões fecham os primeiros 20 minutos na frente do marcador, graças a dois golos de Cavinato e a um de Rocha. Mantenha-se por aqui para acompanhar a segunda parte da partida! há 14 min 19:47 19' - Niyazov (KPRF) atira à baliza do Sporting, mas a bola sai muito ao lado. há 15 min 19:46 19' - Guitta defende com a cara um remate periogoso, e à queima-roupa, de Paulinho! Bem o guarda-redes do Sporting a mostrar-se atento ao movimento do capitão do KPRF. há 17 min 19:43 18' - Erick em dificuldades na quadra. O jogador do Sporting queixa-se de algumas dores no joelho direito. há 19 min 19:41 17' - Duas grandes saídas de Tsaider, guarda-redes do KPRF, a retirar a bola e impedir que os jogadores do Sporting visassem a baliza russa. há 22 min 19:38 Golo do Sporting! (3-2) 15' - GOOOLOOO DO SPORTING! Rocha aparece bem na área do KPRF, após mais um lance estudado, para colocar os leões novamente na frente! Resultado: 3-2. há 24 min 19:37 15' - Guitta atira ligeiramente ao lado da baliza do KPRF. O aviso leonino chega pelos pés do guardião brasileiro. há 25 min 19:36 Golo do Sporting! (2-2) 14' - GOOLOOO DO SPORTING! Está feito o empate! João Matos pediu a Nuno Dias mais um jogador destro para poder pentear a bola para a entrada da grande área do KPRF e tudo deu certo! O capitão dos leões desviou para o centro e Diego Cavinato apareceu para dar o empate ao Sporting! Resultado: 2-2. há 27 min 19:34 14' - Pausa técnica pedida por Nuno Dias. há 28 min 19:32 Golo do KPRF! (1-2) 14' - GOOOLOOO DO KPRF! Asadov fuzila a baliza do Sporting após desatenção da defesa leonina após uma lançamento de linha lateral. Guitta nada podia fazer. Resultado: 1-2. há 32 min 19:28 12' - Cartão amarelo para Vinícius Rocha após falta sobre Paulinho. há 34 min 19:27 11' - Partida de grande qualidade em Zadar! Sporting esteve melhor até ao momento do golo sofrido, com os russos a subirem de rendimento a partir desse mesmo momento. Os leões têm respondido através de curtas saídas rápidas desde então, com o KPRF a tentar chegar à baliza de Guitta através de jogadas mais combinadas. há 36 min 19:25 11' - Guitta chamado ao serviço! O guarda-redes leonino mostrou-se bem atento ao desviar um remate 'do meio da rua' de Nando! há 37 min 19:24 10' - Grande defesa de Tsaider a remate de Cavinato! O avançado dos leões aproveitou uma boa combinação com Rocha para atirar para defesa apertada do guardião do KPRF. A bola saiu ligeiramente ao lado do poste esquerdo da baliza da formação russa. há 39 min 19:22 10' - Bagirov (KPRF) deixa defesa do Sporting em sentido com um remate muito perigoso! há 40 min 19:21 9' - Equipa do KPRF subiu de rendimento nos últimos dois minutos, com muitas investidas ofensivas e perigosas junto da baliza leonina. há 41 min 19:19 Golo do KPRF! (1-1) 9' - GOOOLOOO DO KPRF! Pauleta dá espaço a Artem Niyazov, com o avançado da formação russa a bater Guitta com um remate rasteiro fortíssimo. Resultado: 1-1. há 46 min 19:15 7' - Pany Varela descobre bem Erick, que remata contra a parte exterior do poste da baliza do KPRF! Esteve à vista o segundo golo do Sporting! há 47 min 19:14 7' - Zicky Té combina bem com Cavinato, mas o remate sai totalmente fora. há 50 min 19:11 5' - KPRF sobe mais no terreno de jogo, à procura do empate no marcador. O Sporting mostra-se coeso defensivamente, a não permitir muitos espaços para o adversário infiltrar-se e atirar à baliza de Guitta. há 53 min 19:08 3' - Cavinato volta a ameaçar a baliza defendida por Tsaider, mas o guarda-redes da formação russa conseguiu controlar bem a trajetória da bola. há 55 min 19:06 Golo do Sporting! (1-0) 2' - GOOOLOOO DO SPORTING! Está feito o primeiro na Croácia! Cavinato abre o marcador, após uma grande jogada de Merlim. Resultado: 1-0. há 56 min 19:05 1' - Sporting entra muito pressionante, sem querer dar muito espaço à formação russa. há 58 min 19:03 1' - João Matos efetua logo o primeiro remate da partida nos segundos iniciais do encontro. há 59 min 19:01 Começa a partida na Croácia! 1' - Começa a partida em Zadar, na Croácia! há 1 horas 18:53 Os jogadores que compõem o banco de suplentes das duas equipas Sporting: Gonçalo (GR), Bernardo Paçó (GR), Turé, Tomás Paço, Zicky, Erick, Taynan, Pany Varela e Pauleta. KPRF: Boytsov (GR), Rasorenov, Raúl Gómez, Lin, Asadov, Niyazov, Fukin, Paulinho (C) e Nando. há 1 horas 18:50 Leões já aquecem VAMOS, LEÕES!!! ‍?? #SCPMFKK #UCLFutsal #FutsalSCP pic.twitter.com/0v9kJ0Zese — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) April 29, 2021 há 1 horas 18:47 Equipa inicial do KPRF Os croatas entram de início com: Tsaider, Bagirov, Kruchinin, Sokolov e Burkov. há 1 horas 18:46 Cinco inicial do Sporting O Sporting vai entrar na quadra com o seguinte cinco inicial: Guitta, João Matos, Vinícius Rocha, Alex Merlim e Cavinato. há 1 horas 18:45 Sporting tenta qualificação para as 'meias' da Champions O Sporting defronta esta quinta-feira os russos do KPRF, em jogo a contar para os quartos-de-final da Liga dos Campeões de futsal. Acompanhe todos os momentos-chave do encontro aqui, ao minuto, no Record.