Sporting-Modicus, em direto

4' - Cardinal dá um toque de calcanhar para Deo, que vinha em excesso de velocidade e não conseguiu armar bem o remate.2' - Remate forte de Merlim, mas sai ao lado.2' - Bela interveção de Guitta, a remate de Bruninho.Guitta, Erick, Merlim, Cavinato e DieguinhoRui Pedro, Gabri, Fábio Lima, Óscar e WillianSporting: Guitta, Erick, Cavinato, Merlim, Dieguinho, Bernardo Paço, Pedro Cary, Cardinal, Deo, Rocha, Pany Varela e Alex.Treinador: Nuno DiasModicus: Rui Pedro, Fábio Lima, Gabri, Óscar Santos, Willian Gerson, Trapa, Paulinho, Uesler, Major, Joel Queirós, Marco, Bruninho e Rafa.Treinador: Ricardo Ferreira- A partida será arbitrada por Filipe Duarte (AF Coimbra) e Nuno Pereira (AF Coimbra). Carlos Dias (AF Coimbra) será o terceiro árbitro.- O Modicus de Ricardo Ferreira tem em Joel Queirós a maior esperança para o decisivo jogo das meias-finais do playoff. O pivô marcou 27 golos em 29 jogos esta época no campeonato.- "Num dia em que era imprescindível ter o apoio deles e em que nada podia correr mal, a resposta dos nossos adeptos foi extraordinária. É este ambiente que precisamos para podermos chegar à final e esperamos que os nossos adeptos compareçam exatamente da mesma forma para nos ajudarem", atirou o treinador dos leões, em declarações citadas pelo site oficial do Sporting.- O Sporting, campeão europeu em título, vai precisar do terceiro jogo para decidir a presença na final do playoff. A vitória por 4-1, na última sexta-feira, diante do Modicus, mostrou que o leão tem vontade de corrigir a derrota do jogo 1 (4-5) e, para isso, Nuno Dias conta com a presença dos sportinguistas no Pavilhão João Rocha.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Sporting-Modicus, 3.º jogo da meia-final do playoff, que se disputa no Pavilhão João Rocha, a partir das 19h30.