Sporting na final da Champions de futsal e Benfica no jogo de 3.º/4.º: o horário dos encontros de domingo

Não haverá final totalmente portuguesa na Liga dos Campeões de futsal. Na primeira meia-final, o Sporting goleou o ACCS ( 6-2 ) e agendou desde logo um lugar no jogo de título; pouco depois, o Benfica perdeu com o Barcelona no prolongamento ( 3-4 , com golo catalão a 18 segundos do fim) e, por isso, irá disputar o jogo de 3.º/4.º lugar.Conheça, em baixo, o calendário das partidas de domingo:ACCS-Benfica, 13hSporting-Barcelona, 16h