Sporting não deu hipótese ao Modicus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting alcançou este domingo a quinta vitória consecutiva em todas as competições. Os leões receberam e venceram o Modicus, por seis golos sem resposta, no Pavilhão João Rocha, em encontro a contar para a 15ª jornada do campeonato nacional.Waltinho (2) e Pany Varela (2) bisaram e Erick Mendonça e Cavinato também inscreveram o nome na lista de marcadores.A equipa de Nuno Dias mantém a distância para o Benfica que também ganhou neste domingo . Os leões somam 42 pontos em 15 rondas, contra os 34 dos encarnados em 14 jogos.