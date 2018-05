O Sporting apurou-se este sábado para as meias-finais do playoff do campeonato nacional de futsal, depois de ter vencido o segundo encontro diante do Burinhosa, desta feita no prolongamento, por 5-3. Na primeira partida, disputada há uma semana, no reduto do opositor, os leões tinham vencido por 4-2.Esta tarde, no Pavilhão João Rocha, os leões contaram com dificuldades inesperadas, ainda que tenham vencido com golos de Cavinato (24', 30' e 44'), Fortino (31') e Pany Varela (50'). Por parte do Burinhosa marcaram Porfyrio (9' e 26') e Filipinho (38').Conseguido o apuramento, os leões aguardam agora pela definição do vencedor da série entre Modicus e Fundão, que momento está empatada a um. Domingo, em Sandim, joga-se o terceiro e decisivo encontro.

Autor: Fábio Lima