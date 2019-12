Sporting nos 'oitavos' da Taça de Portugal

O Sporting apurou-se esta sexta-feira para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, ao bater fora de casa o Caxinas por 7-1.





Diante do líder da II Divisão, o conjunto de Alvalade rapidamente confirmou o seu favoritismo, tendo vencido com golos de Pauleta (3'), Alex Merlim (14'), Cardinal (15'), Tomás Paçó (21'), Deo (29'), Pany Varela (31') e Taynan da Silva (38'). Rúben Góis, aos 19', fez o único golo da formação de Vila do Conde.