O Sporting teve de se aplicar a fundo para vencer na Nazaré, casa emprestada do Burinhosa, e arrancar o playoff da melhor maneira. Os bicampeões nacionais dominaram a partida, mas enfrentaram forte oposição de uma equipa que nunca se rendeu.

Os leões desbloquearam o encontro num livre de Cavinato (8’) e, segundos depois, no recomeço do jogo, Matheus fez autogolo. Apesar do duro golpe, os homens da aldeia de futsal continuaram a resistir e Matheus ameaçou com um remate ao travessão (10’), antes de reduzir a desvantagem, também de livre direto (11’). Pouco depois, o experiente Nino desviou para o fundo das redes e restabeleceu o empate (14’). Só que à entrada do último minuto da 1ª parte, Cavinato surgiu sozinho ao segundo poste e recolocou a equipa de Nuno Dias na frente do marcador (19’).

Após o descanso – período durante o qual o Burinhosa anunciou a contratação de Tunha (ex-Belenenses) – o Sporting voltou com vontade de resolver o encontro e Varela acertou no poste (24’). As poucas dúvidas sobre o vencedor da partida ficariam desfeitas ao minuto 31: depois de Russo ter tentado surpreender André Sousa com um chapéu de muito longe, os visitantes beneficiaram de um penálti, que Fortino se encarregou de converter. Até final da partida, destaque ainda para dois grandes momentos, protagonizados por Nino (33’), com um remate à trave, e Divanei (37’) para grande estirada de João Azevedo.

Autor: Joaquim Paulo