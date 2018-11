Sporting 'obrigado' a jogar no Casal Vistoso após interdição do Pavilhão João Rocha

A equipa de futsal do Sporting foi castigada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, estando interditado de jogar este domingo no Pavilhão João Rocha, informaram os leões na página oficial."O Conselho de Disciplina da FPF aplicou um castigo ao Sporting, na sequência do jogo 3 do playoff da época passada, no qual ficou deliberado um jogo de interdição no Pavilhão João Rocha", referiu o Sporting no comunicado.Devido a este castigo, o encontro deste domingo, com o Fundão, a contar para a 11.ª jornada da Liga portuguesa de futsal, vai realizar-se no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, às 18 horas.Após 11 jornadas realizadas, o Sporting está em segundo lugar do campeonato, com 22 pontos, a cinco do primeiro, o Benfica e o Fundão em quarto, com 16.