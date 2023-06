Sporting oficializa regresso de Taynan: «Nunca devia ter saído daqui»

O Sporting oficializou a contratação de Taynan, um regresso já anunciado por Record . O ala, de 30 anos, chega do El Pozo e não escondeu a satisfação por estar de regresso a Alvalade."Não vejo a hora de vestir a camisola de treino e a de jogo e representar este clube. Nunca devia ter saído daqui. Saí daqui sem querer sair. Arrependi-me logo, mas assim que surgiu esta nova oportunidade fiquei muito feliz. Damo-nos muito bem, eu, a equipa técnica e os jogadores. Nunca deixei de acompanhar o Sporting e de torcer, o que só fez aumentar a minha vontade de voltar", disse aos órgãos oficiais do clube.Considerando-se "mais experiente" após duas temporadas em Espanha, onde reconhece que cresceu "muito mentalmente", Taynan garante que "a vontade de vencer e a loucura (risos) continuam as mesmas"."Podem ter a certeza que vou dar a minha vida para conquistar tudo o que este clube disputar. Não vejo a hora de voltar ao Pavilhão João Rocha para voltar a sentir o calor dos adeptos. É surreal, eles não se cansam nunca. Vi a final da UEFA Futsal Champions League e estavam lá em Palma a apoiar a equipa. Isso encanta-me, deixa-me muito feliz", concluiu.Taynan jogou duas épocas no Sporting (2019/2020 e 2020/2021), nas quais fez 63 jogos e 37 golos , tendo conquistado a UEFA Futsal Champions League (2020/2021), um campeonato nacional (2020/2021), uma Taça de Portugal (2019/2020), uma Supertaça (2019) e uma Taça da Liga (2020/2021). "Foram os dois melhores anos da minha vida e da minha carreira. Ganhei tudo aqui, tudo o que eu sonhava consegui conquistar e espero fazer isso de novo", atirou.