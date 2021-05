Sporting oficializa renovação de Guitta: «Estou feliz por continuar entre os melhores»

O Sporting oficializou esta sexta-feira a renovação do contrato de Guitta, uma notícia que já tinha sido avançada por Record. O guarda-redes brasileiro, peça fundamental não só na conquista do título europeu por parte dos leões, vai continuar em Alvalade até 2023.





"Fico muito feliz por continuar e pelo carinho que os sportinguistas têm demonstrado por mim. Estou feliz por ficar e continuar entre os melhores", disse o jogador, aos canais de comunicação do clube."Podem ter a certeza de que a sede de títulos vai continuar, assim como a garra que tenho dentro da quadra. Vou dar o meu máximo até ao último momento em que servir o Sporting", prometeu.José Almeida, responsável pelo futsal do Sporting, também se mostrou feliz com o acordo. "É um contentamento para todos nós, era aquilo que queríamos há muito tempo. Nunca será fácil negociar com os melhores do Mundo, mas sempre tivemos esperança e por isso é um dia muito feliz para nós."