Sporting passa teste complicado

O Sporting mantém-se na perseguição ao Benfica, tendo alcançado uma importante vitória em Alcobaça, por 4-2, num jogo em atraso da 4º jornada do campeonato. Ainda assim, os leões foram obrigados a sofrer, já que encontraram um Burinhosa que nunca se deu por vencido.Os verdes e brancos entraram mais fortes e construíram uma vantagem de 3 golos, com Deo a destacar-se. O brasileiro abriu caminho para o triunfo com um bis (6 e 14 minutos) antes de Erick Mendonça ampliar (15’).Ainda antes do intervalo (17’), Tunha deu uma nova esperança à formação da casa, ao reduzir a diferença no marcador.Desta forma, os burinhosenses, continuaram vivos e, já na segunda parte, tornaram-se uma ameaça ainda mais séria para os verdes e brancos, quando o experiente Nino reduziu (28’).Com este susto, os pupilos de Nuno Dias foram obrigados a provar que não estavam pelos ajustes. Aos 37 minutos, Alex dissipou as dúvidas que restavam sobre o vencedor da partida.Está assim reposta a normalidade no reino do leão, depois de o campeão nacional ter defraudado as expectativas na Taça da Liga, prova em que caiu nas meias-finais às mãos do Eléctrico, na sequência do desempate por penáltis. No campeonato, o Sporting segue com 46 pontos, menos cinco do que o Benfica.