Sporting perde com o Eléctrico e está fora da Taça da Liga

O Eléctrico venceu esta sexta-feira o Sporting por 5-4 nos penáltis, depois do empate 3-3 no tempo regulamentar, em jogo dos quartos-de-final da Taça da Liga de futsal, garantindo o apuramento para as meias-finais na sua primeira presença.O Eléctrico, oitavo no campeonato, marcou primeiro por Fuzo (dois minutos) e o Sporting, segundo classificado, chegou ao empate logo depois, por Erick (quatro minutos). Na segunda parte, Pany Varela marcou na própria baliza (31) e voltou a colocar os alentejanos em vantagem, que se alargou logo a seguir com um golo de Wendell (31). O Sporting reagiu com um golo de Alex (32), colocando o resultado em 3-2, e Deo (39) fez o empate a três golos já nos instantes finais do encontro.No desempate nos penáltis, Erick falhou o penalti decisivo para o Sporting e o Eléctrico avançou para as meias-finais da Taça da Liga, e vai disputar a vaga na final frente ao Sporting de Braga.O jogo arrancou com o Sporting a atirar ao poste da baliza do Eléctrico, mas a equipa de Ponte de Sor rapidamente respondeu e, aos dois minutos, Fuzo fez o primeiro golo do jogo. Nem furou pela direita e, na zona central, Fuzo rematou sem hipótese para Guitta.O Sporting partiu em busca do empate e Merlin por pouco não o conseguiu depois de uma má saída do Eléctrico para o ataque. Aos quatro minutos, Erick Mendonça foi mais eficaz e fez o 1-1, depois de uma jogada ao primeiro toque dos 'leões'.O jogo seguiu com as duas equipas quase exclusivamente centradas no ataque e, por isso, com oportunidades a surgiram junto das balizas dos dois conjuntos. Wendell foi quem esteve mais perto de desfazer o empate antes do intervalo, num 'míssil' que bateu com estrondo no poste da baliza do Sporting.No recomeço de jogo foi o Sporting a primeira equipa a criar perigo, com Erick a atirar à trave na sequência de um livre. Minutos mais tarde foi Merlim a estremecer a baliza alentejana, mas sem conseguir desfazer o empate trazido do primeiro tempo.Aos 28, Merlim foi expulso por acumulação de amarelos e deixou o Sporting a jogar com menos um elemento por dois minutos. O Eléctrico aproveitou da melhor forma a superioridade numérica e beneficiou ainda da infelicidade de Pany Varela para chegar à vantagem, já que foi o ala, num corte mal direcionado, a marcar na própria baliza.Aos 31 minutos, o Eléctrico alargou a vantagem para 3-1, por Wendell. A defesa dos 'leões' ficou a pedir falta sobre Erick, mas Wendell ficou com a bola e fez o 3-1 perante o desamparado Guita.Perante a surpresa no resultado, o Sporting foi rápido a reagir e, depois de assistência de Dieguinho, Alex rematou por entre as pernas de Diogo Basílio e reduziu para 3-2.No último minuto, já em jogar em cinco para quatro, o Sporting chegou ao 3-3 final do tempo regulamentar, com um golo de Deo. O ala recebeu sem oposição e disparou forte ao ângulo da baliza do Eléctrico.Ao intervalo: 1-1.Marcadores:1-0, Fuzo, 02 minutos.1-1, Erick, 04.2-1, Pany Varela, 31 (própria baliza).3-1, Wendell, 31.3-2, Alex, 32.3-3, Deo, 39.Marcadores nos desempates por penáltis:1-0, Fuzo.1-0, Deo (defesa do guarda-redes).1-0, Wendell (defesa do guarda-redes).1-1, Alex.2-1, Nem.2-2, Dieguinho.3-2, Pina.3-3, Vinicius Rocha.4-3, Marinho.4-4, Varela.5-4, Rafael Bocum.5-4, Erick (defesa do guarda-redes).Sob arbitragem de Alfredo Andrade e Pedro Pereira, as equipas alinharam:Diogo Basílio, Rafael Bocum, Wendell, Nem e Fuzo. Jogaram ainda Filipinho, Marinho, Ruizinho, Rafa e Pina.Treinador: Kitó Ferreira.Guitta, João Matos, Alex, Merlim e Dieguinho. Jogaram ainda Gonçalo Portugal, Erick, Varela, Vinicius Rocha, Pany Varela e Deo.Treinador: Nuno Dias.Ação disciplinar: cartão amarelo para Rafael Bocum (12), Merlim (13 e 28), Wendell (29), Dieguinho (37) e Marinho (39). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Merlim (28).