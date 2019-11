Sporting perde com o Tyumen e é afastado da Liga dos Campeões de futsal

O Sporting não poderá defender o título europeu de futsal na sequência da derrota por 1-3 frente aos russos do Tyumen este domingo, em jogo do Grupo B da Ronda de Elite.A equipa orientada por Nuno Dias só precisava de um empate, mas acabou por ser derrotada fruto de um mau início.Os russos chegaram à vantagem por Lobkov, logo no primeiro minuto, e viu Batynev aumentar a vantagem para dois golos aos 9'. Merlin ainda reduziu antes do intervalo, mas um golo de Antoshkin na segunda parte ditou a eliminação dos leões.Já a equipa russa vai disputar a 'final four' da Champions de futsal juntamente com os compatriotas do MFK KPRF e dos espanhóis do Barcelona e do Murcia FS, que venceram o grupo que incluía o Benfica No outro jogo da última ronda da 'poule' B, os croatas venceram os cazaques do Ayat, por 3-2, e seguraram o terceiro posto, com quatro pontos, enquanto os adversários de hoje terminaram no quarto e último lugar, sem pontuar.