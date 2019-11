Sporting procura título europeu

O Sporting defronta amanhã, em Tyumen, na Rússia, os croatas do Novo Vrijeme (11h), em partida a contar para o Grupo B da Ronda de Elite da Liga dos Campeões. Os detentores do título europeu procuram na Rússia assegurar a quarta presença consecutiva na final four da Liga dos Campeões.

O capitão João Matos afirma que o plantel quer entrar com o pé direito: "Temos mais qualidade para assegurar a vitória, mas temos de jogar de forma séria e serena. O objetivo é estar novamente na final four e sermos campeões europeus."

Por sua vez, o Benfica defronta, também amanhã (10h30), mas no Cazaquistão, os italianos do Pesaro, no Grupo C. "Temos de pôr na cabeça que teremos de disputar três finais", declarou Fernandinho ao site do clube.