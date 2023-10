Sporting recebe Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal

O Sporting vai receber novamente a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de Futsal, isto depois do Pavilhão João Rocha ter sido palco desta mesma fase da competição em 2018 e 2021. Estes jogos estão agendados entre 28 de novembro a 3 de dezembro, com o sorteio, que dividirá as 16 equipas apuradas, a realizar-se na quinta-feira, a partir das 13 horas.O campeão nacional e finalista vencido vai ser cabeça de série quando as bolas começarem a rolar, assim como Palma Futsal - atual detentor do troféu -, Benfica e Barça. Destaque ainda para a possibilidade dos encarnados defrontarem o Riga, clube no qual joga o internacional português Ricardinho, uma vez que o emblema da Letónia vai ser anfitrião da Ronda de Elite. Importa referir que só os primeiros classificados desta fase irão marcar presença na final four, agendada para maio e com local ainda por definir.