Sporting reencontra Inter Movistar nas meias-finais da Liga dos Campeões

O Sporting vai defrontar os espanhóis do Inter Movistar, do português Ricardinho, nas meias-finais da Liga dos Campeões de futsal, ditou esta sexta-feira o sorteio realizado em Almaty.Na meia-final da primeira edição da 'Champions' de futsal vai reeditar-se a final das duas últimas edições da UEFA Futsal Cup, vencidas pelo conjunto espanhol frente ao Sporting.Além das finais das últimas duas temporadas, o Sporting também esteve no encontro decisivo em 2010/11, perdendo com os italianos do Montesilvano.Na outra meia-final, o FC Barcelona vai jogar com o anfitrião Kairat Almaty.A 'final four' da Liga dos Campeões de futsal joga-se em abril, na Almaty Arena, no Cazaquistão.