Sporting responde ao Benfica e recupera liderança com goleada

O Sporting respondeu da melhor forma à vitória do Benfica na véspera e, com uma goleada sobre o Portimonense (10-0), recuperou a liderança da Liga Placard. Com 27 jornadas já disputadas, e com três pela frente, os leões têm 2 pontos de avanço para o conjunto da Luz (75 contra 73) e sabem que só dependem de si para fechar a fase regular na frente.





Esta tarde, no Pavilhão João Rocha, os leões venceram de forma clara, numa partida na qual estiveram na frente praticamente de princípio a fim. Filipinho, aos dois minutos, na própria baliza, deu início à tarde goleadora dos leões, onde se destacou Alex Merlim, autor de quatro tentos - aos 9', 23', 25' e 31'. Marcaram ainda Pany Varela (16' e 26'), Erick Mendonça (32'), Rocha (33') e Deivão (34' p.b.).