Sporting segue imparável no campeonato de futsal

O Sporting alcançou esta quarta-feira a nona vitória em outros tantos encontros da Liga Placard, ao derrotar no Pavilhão João Rocha o Viseu 2001 por 5-1. A turma leonina é líder, com 27 pontos, à espera do resultado do Benfica, que em caso de triunfo frente ao Belenenses também chegará à mesma pontuação.





Os golos dos leões foram marcados por Cardinal (12'), Cavinato (29' e 39'), Pauleta (29') e Rocha (34'), ao passo que pelo conjunto beirão marcou Russo (13').