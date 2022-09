Sporting soma a primeira vitória na Taça Vila de Cascais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting venceu o Quinta dos Lombos por 5-4 na Taça Via de Cascais. Depois de estar a perder por 2-0 a formação leonina conseguiu inverter o resultado a levar de vencida a equipa anfitriã.Com este resultado, os leões conquistam a primeira vitória na competição. Depois do triunfo de ontem frente ao Benfica, a equipa de Cascais não conseguiu superar este desafio. Olhando para os resultados até ao momento, apenas uma vitória do Sp. Braga frente ao Benfica pode decidir o vencedor sem ser necessário recorrer aos critério de desempate.