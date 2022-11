Sporting sua para vencer o 1º jogo da Ronda de Elite da Liga dos Campeões

O Sporting venceu esta quarta-feira o primeiro jogo da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, batendo o Loznica-Grad, por 4-2, em Itália.Dudu abriu a contagem no primeiro minuto para os sérvios, respondendo o português Diogo Santos para os leões, que voltaram a marcar por Cavinato e Sokolov (2). Rosic marcou o outro golo do adversário, fazendo o 3-2 na altura. Os sérvios acreditaram mas os vicecampeões da Europa não permitiram mais golos.Os pupilos de Nuno Dias regressam amanhão ao pavilhão para defrontar os ucranianos do Uragan. No sábado, fecham a participação defrontando os anfitriões italianos do Feldi Eboli.