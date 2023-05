Sporting supera Caxinas e garante 'meias' do playoff

Depois da goleada por 9-2 em casa do Caxinas, na semana passada, o Sporting carimbou o apuramento para as meias-finais do playoff, ao voltar a derrotar a formação, agora no Pavilhão João Rocha, por 3-0.Guitta (5'), Hugo Neves (17') e Esteban Guerrero (24') marcaram os golos dos leões, que na próxima ronda vão defrontar o vencedor da única série que está em aberto, entre Elétrico e Leões de Porto Salvo (1-1 após duas partidas).