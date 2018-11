Sporting supera Fundão em casa emprestada

O Sporting alcançou este domingo a oitava vitória no campeonato nacional de futsal, ao bater o Fundão, num jogo disputado em casa emprestada (Porto Salvo), por 3-1. Os leões passam a somar 25 pontos, menos 5 do que o Benfica, equipa que comanda apenas com triunfos (30 pontos).Um resultado positivo que surgiu numa jornada atribulada para os leões, que tiveram de se mudar do Pavilhão João Rocha ( devido a interdição ) para o Pavilhão do Casal Vistoso, para posteriormente já este domingo rumarem a Porto Salvo devido à falta de condições do primeiro reduto . Indiferentes a toda a confusão, os jogadores leoninos não facilitaram e levaram de vencida a equipa beirã com golos de Léo, Deo e Dieguinho.