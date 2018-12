Horas depois do triunfo do Benfica sobre o Sp. Braga , o Sporting não ficou atrás do rival e levou de vencido o Rio Ave, por 2-1, mantendo-se assim a 5 pontos do emblema encarnado. Alex (2') e Léo (12') marcaram para a formação leonina, tendo Arnaldo reduzido para a formação de Vila do Conde já no derradeiro minuto.