Sporting teve de sofrer até à última para vencer em Viseu

Depois dos três triunfos na Liga dos Campeões, o Sporting voltou da melhor forma ao campeonato nacional de futsal, ainda que tenha sido obrigado a lutar até praticamente ao final para levar de vencido o Viseu 2001 em duelo em atraso da jornada 6. Foi mesmo sofrer até à última para os leões, que apenas conseguiram o triunfo por 5-4 com um golo a 21 segundos do final...





Diante do sétimo colocado, o conjunto de Alvalade não começou bem na partida e chegou a estar a perder por 3-0 (golos aos 9', 17' e 18', por Russo, na própria baliza de Léo Jaraguá e Júnior, respetivamente), mas acabou por conseguir reagir bem e reentrou na luta, empatando com um golo a cada minuto até aos 21', por Nilton (19' p.b.), Cardinal (20') e Diego Cavinato (21').Com tudo empatado, o Viseu voltaria ao comando aos 26', com o bis de Russo, antes de Cavinato, aos 31' igualar novamente o jogo, colocando no marcador um 4-4 que permaneceu até perto do final. E só não ficou mesmo até à buzina porque, a 21 segundos do final, Taynan da Silva salvou o leão da surpresa, dando três pontos que permitem manter o líder Benfica a 3 pontos de distância.