Sporting teve de suar em Portimão

O Sporting sentiu grandes dificuldades para levar de vencida o Portimonense, num confronto decidido nos cinco minutos finais e presenciado pela maior moldura de sempre num jogo de futsal disputado no Algarve, envolvendo uma equipa da região.

Até meio da primeira parte a formação da casa equilibrou as operações e, com uma pressão alta, conseguiu muitas vezes recuperar a bola em zonas adiantadas. Aos poucos, o Sporting assumiu o comando das operações, mas depois do 1-2 não conseguiu aproveitar as ocasiões que teve para dilatar a marca e foi o Portimonense, numa bela assistência de Filipe Soares aproveitada por André Rochato à segunda tentativa (o primeiro remate bateu num poste), a chegar ao empate.

Após o descanso os leões tiveram sempre mais bola, mas o Portimonense foi muito efetivo na finalização e aproveitou dois lances rápidos para se colocar em vantagem (3-2 e 4-3), deixando Nuno Dias, treinador do Sporting, muito preocupado. Cavinato, que marcou três golos (dois dos quais a papel químico, assistido por Merlin), fez o 4-4 e nos cinco minutos finais o maior fôlego dos leões – aproveitando o cansaço dos homens da casa, com menos soluções de banco e privados do castigado Paulinho, uma das suas unidades mais experientes –, acabou por fazer toda a diferença.