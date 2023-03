Sporting triunfa com sofrimento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O líder Sporting somou a 10ª vitória seguida na Liga Placard, mas teve de suar para ganhar na visita ao Portimonense por 6-5. Os algarvios, penúltimos classificados e na luta pela fuga à descida, discutiram o jogo até final e venderam muito cara a derrota.

A equipa de Nuno Dias, que aos 12’ viu o guardião Guitta expulso com vermelho direto, esteve muito passiva na 1ª parte, permitindo o empate a três golos ao intervalo. No 2º tempo, o grande caudal ofensivo dos leões não se expressou no marcador, graças à grande exibição de Rhuan e aos postes da baliza algarvia, que evitaram mais de uma dezena de finalizações e obrigaram o Sporting a sofrer até ao fim.